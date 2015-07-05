КМДА: Для завершення будівництва нового каналізаційного колектора необхідна допомога уряду

Про це сьогодні, оглядаючи стан будівництва другої нитки колектора, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Разом із ним оглянули місце будівництва депутат Київради Олександр Клюс, голова правління ВАТ «Київметробуд» Володимир Петренко, Головний інженер управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій ПАТ «АК «Київводоканал» Руслан Ролінський.

«Головна артерія київської каналізаційної системи столиці без перебільшення є однією з найбільш небезпечних об’єктів столиці. Ще у 1999 році об’єкт за результатами обстеження був визнаний як аварійний та непридатний до експлуатації. На деяких ділянках конструкції колектора – повністю зруйновані. У 2005 році перша нитка Головного міського каналізаційного колектора у місті Києві була внесена до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів. Тому будівництво колектора-дублера звільнить місто від небезпеки потонути в нечистотах. Тому міська влада прийняла рішення про виділення коштів (40 млн грн) для відновлення будівництва нового колектора, яке було припинене з невідомих причин», - повідомив Петро Пантелеєв.

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Однак він наголосив, що коштів міста на сьогодні недостатньо і столиця потребує допомоги держави, адже загальний обсяг необхідного фінансування першої черги колектора – понад 300 млн грн.

«Адже якщо будівництво не буде завершене найближчим часом, це може призвести до відключення більшої частини правобережжя міста Києва від каналізації та водопостачання, а також стане причиною затоплення центральної частини міста – Печерського, Подільського та Шевченківського районів - каналізаційними стоками», - наголосив він.

Головний інженер управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій ПАТ «АК «Київводоканал» Руслан Ролінський розповів про обстеження Головного каналізаційного колектора, які проводилися у 2007, 2010 та 2014 роках. «У деяких місцях глибина корозії сягала 15 см. На арматурі стін і перекриттів, на усіх забетонованих металевих конструкціях корозія з кожним роком проявлялася все глибше. Подальше обстеження колектора є практично неможливим», - зауважує він.

Повноцінне фінансування дозволить в повному обсязі завершити заплановане будівництво, здійснити переключення стоків на новозбудований об’єкт і вже в 2016-17 роках ввести в експлуатацію нову нитку колектора. Таким чином вдасться запобігти аварійним ситуаціям, які можуть призвести до екологічної катастрофи в столиці.

Довідка УНІАН. Головний міський каналізаційний колектор міста Києва довжиною 9,2 км, діаметром – 2,7 м, введений в дію в 1970 році.

У такому технічному стані Головний колектор продовжує відводити переважну більшість стічних вод правобережної частини Києва. Він збирає стічні води самопливних колекторів міжрайонного значення: Глибочицького, Хрещатицького, Кловського, а також напірних колекторів Новоподільської та Оболонської каналізаційних насосних станцій міжрайонного значення.

Будівництво колектора-дублера було розпочате у 1994 році. Уже здійснено прокладення 9,6 км підземного тунелю (діаметр 3 м) та виконано роботи для подальшого з’єднання нового колектора з комунікаціями районного значення.

Загальна кошторисна вартість робіт становить 1 млрд 183 млн гривень у цінах 2010 р. Вартість вже виконаних робіт – 466 млн гривень. Завершити будівництво цього стратегічного для Києва об’єкта планувалося до Євро-2012, однак через відсутність фінансування роботи практично не велися. Незважаючи на це, вже збудовані частини колектора потребують обслуговування і нагляду для збереження в належному стані.