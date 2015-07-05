Головний каналізаційний колектор Києва перебуває в аварійному стані - КМДА

Головну артерію київської каналізаційної системи сьогодні відносять до найбільш потенційно небезпечних об’єктів столиці.

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Колектор довжиною 9,2 км, діаметром – 2,7 м, введений в дію в 1970 році. Ще у 1999 році об‘єкт за результатами обстеження був визнаний як аварійний та непридатний до експлуатації. На деяких ділянках конструкції колектора повністю зруйновані. У 2005 році перша нитка Головного міського каналізаційного колектора у місті Києві була внесена до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.

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У такому технічному стані Головний колектор продовжує відводити переважну більшість стічних вод правобережної частини Києва. Він збирає стічні води самопливних колекторів міжрайонного значення: Глибочицького, Хрещатицького, Кловського, а також напірних колекторів Новоподільської та Оболонської каналізаційних насосних станцій міжрайонного значення.

Уникнути екологічно-техногенної катастрофи можна, добудувавши нову, другу нитку каналізаційного колектора. Усвідомлюючи ступінь важливості проблеми, київською владою прийняте рішення про виділення на будівництво 40 млн. грн. та негайне відновлення робіт на об’єкті. Адже якщо будівництво не буде завершене найближчим часом, це може призвести до відключення більшої частини правобережжя міста Києва від каналізації та водопостачання, а також стане причиною затоплення центральної частини міста – Печерського, Подільського та Шевченківського районів – каналізаційними стоками.

Будівництво колектора-дублера було розпочате у 1994 році. Вже здійснено прокладення 9,6 км підземного тунелю та виконано роботи для подальшого з’єднання нового колектора з комунікаціями районного значення.

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Але для повноцінного завершення будівництва і запуску в роботу колектора-дублера цього замало. Мінімальний обсяг робіт, які необхідно виконати протягом 2015-го року, потребує фінансування в розмірі 160 млн. грн. Зазначається, що для київського бюджету це непідйомні кошти, тому зараз необхідна допомога держави. Повноцінне фінансування дозволить в повному обсязі завершити заплановане будівництво, здійснити переключення стоків на новозбудований об’єкт і вже в 2016-17 роках ввести в експлуатацію нову нитку колектора. Таким чином вдасться запобігти аварійним ситуаціям, які можуть призвести до екологічної катастрофи в столиці.