Влада хоче "набудувати нових ринків" під прикриттям реконструкції Майдану - скульптор

Автор монументу Незалежності, пам'ятника засновникам Києва та архангелу Михаїлу, скульптор Анатолій Кущ у своєму інтерв'ю DT.UA розповів про те, що новий проект реконструкції Майдану спрямований на те, щоб звільнити площу від монумента й встановити на його місці торгові площі.

"На сьогоднішній день триває планомірне знищення пам'яток, що зберігають у собі історію України, яке почалося зі спроби побудувати торговий центр на Андріївському узвозі і будівництва готелів біля Софії Київської. Новий проект реконструкції Майдану передбачає його максимальне розчищення, яке потім може призвести до нової реконструкції. За словами скульптора, "під прикриттям розмов про патріотизм відбувається руйнування базових цінностей країни. Бо немає втілення нашої історії — у вічних матеріалах".

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Скульптор також зазначив, що розчищення Майдану і насадження дерев замість пам'ятників, які асоціюються з сучасним виглядом площі, означає, що "під прикриттям святої ідеї увічнення Небесної сотні і загиблих на Сході знову хочуть знищити пам'ятники, які в усьому світі асоціюються з Революцією Гідності, а замість них набудувати нових ринків".