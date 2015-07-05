Польський художник прикрасив київський міст кримськотатарськими візерунками

Бетонні колони київського мосту прикрасили кримськотатарськими візерунками, які намалював польський художник Артур Вабик у рамках творчого проекту «Крим Україна «стежка», мета якого об'єднати півострів і материкову частину країни кримськотатарськими та українськими орнаментами, повідомляє кореспондент Крым.Реалии.

«Ідея стежки в тому, що вона виходить із Криму і вона має до Криму повернутися. Ми вважаємо, що цей зв'язок потрібно берегти і оскільки це не дуже виходить на політичному рівні, ми бачимо навіть деяке замовчування, ми вирішили цей зв'язок берегти на рівні людських стосунків між творцями, окремими особистостями і вирішили, що допомагатиме нам у цьому мистецтво», – розповіла координатор проекту Мирослава Ганюшкина.

Так, у Голосіївському районі Києва, у переході, що з'єднує міську та паркову зони, з'явилися унікальні малюнки. У їх основу лягли орнаменти кримськотатарського кераміста Рустема Скибіна, в життя проект втілив польський художник Артур Вабик.

Роботи проходили з 17 по 23 червня, художників підтримали та затвердили ескізи комунальні служби столиці. Місцеві жителі виявили активний інтерес, як кажуть організатори, ідею сприйняли добре і прості перехожі захопилися нею.

Уже відоме місто і конкретне місце, де буде продовжена стежка – це Вінниця та стіна міської бібліотеки навпроти музею Михайла Коцюбинського, далі стежка піде через Чернівці.

Художники планують також створити такий арт-проект у Криму і сподіваються на підтримку ідеї на півострові.

Як зазначають організатори, «стежка» може проходити і через інші міста України виходити за її межі, в кожній точці залишаючи яскравий візуальний відбиток, що нагадує про Крим.

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