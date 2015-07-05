Нові поліцейські патрулі вже вийшли на вулиці Києва (фото)
Патрульна поліцейська служба створюється в Україні у рамках реформування органів внутрішніх справ.
У суботу ввечері, 4 липня, нові поліцейські патрулі вийшли працювати на вулиці Києва.
Про це у своєму Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Чергова частина і диспетчери вже координують роботу нових поліцейських патрулів по місту", - написав Аваков.
Поехали! pic.twitter.com/6PlPS64nhX
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2015
Дежурная часть и диспечеры уже координирует работу новых полицейских патрулей по городу pic.twitter.com/T7PHCAYHpS
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 4, 2015
Первые машины новой патрульной службы Киева уже вышли на работу. Их много, и они заметны издалека. Очень круто pic.twitter.com/BxpByqcQb3
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) July 4, 2015
Этим сотрудникам полиции «повезло» — они оформили первое ДТП в истории службы. Патрульные очень приветливы и приятны pic.twitter.com/4GAWBfr5Mx
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) July 4, 2015
Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні у рамках реформування органів внутрішніх справ.
Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».
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Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.
У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.