Нові поліцейські патрулі вже вийшли на вулиці Києва (фото)

00:52, 05 липня 2015
Київ
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Патрульна поліцейська служба створюється в Україні у рамках реформування органів внутрішніх справ.

Полицейские патрули уже работают в Киеве / facebook.com/arsen.avakov.1

У суботу ввечері, 4 липня, нові поліцейські патрулі вийшли працювати на вулиці Києва.

Про це у своєму Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Чергова частина і диспетчери вже координують роботу нових поліцейських патрулів по місту", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні у  рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».

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Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.

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