У Києві на Софіївській площі складає присягу нова поліція (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко привітав київських патрульних поліцейських зі складенням присяги на вірність українському народові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на церемонії складення присяги двома тисячами патрульних на Софійській площі у столиці.

"Сьогодні ви виступаєте на внутрішній фронт, фронт боротьби за закон і справедливість", - наголосив Порошенко.

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Глава держави підкреслив, що у столиці новим патрульним "інколи буде не легше, ніж воїнам на Донбасі".

"На столичних вулицях ворог не носить іншу форму, не говорить іншою мовою або з іншим акцентом, і зовні - такий самий як сотні, тисячі чесних людей, спокій яких вам довірено охороняти", - зазначив Порошенко.