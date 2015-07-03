У столиці запустили сайт для вирішення міських проблем

Пріоритетність проблеми визначатимуть мешканці шляхом голосування, їх усуватимуть у першу чергу, повідомляється на сайті проекту.

"Тепер ви можете впливати на швидкість вирішення проблем міста. Схема роботи така: фіксуємо проблему (адреса, фото, максимум інформації), розміщуємо проблему на сайті, натискаємо "підтримати", а також ділимося проблемою у соціальних мережах та іншими всілякими способами, щоб її могли підтримати користувачі", - йдеться у повідомленні.

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Найбільш рейтингові проблеми вирішуватимуться у першу чергу завдяки сприянню міської влади.

До того ж, проблему можна коментувати, створювати опитування з варіантами її вирішення.

Автори публікації проблем отримуватимуть бали за кожен голос інших користувачів. Бонуси піднімають статус користувача на сайті, а в перспективі нададуть користувачеві додаткові переваги, йдеться у повідомленні.