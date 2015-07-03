Добровольчі батальйони вшанували пам’ять Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 500 осіб, з яких майже половина одягнені у військову форму.

Учасники акції тримають державні прапори України, УПА та прапори добровольчих батальйонів.

Наразі учасники пішої ходи вирушили вулицею Інститутською до адміністративних будівель, зокрема вулиці Банкової, де розташована Адміністрація президента України.

Читайте такожУ центрі Києва учасники пішої ходи вимагають від влади офіційно визнати факт війни (фото)

Як повідомлялося, у центрі Києва від станції метро “Арсенальна” розпочалася піша хода, учасники якої, зокрема, вимагають від влади офіційно визнати факт війни, «а не цинічне АТО»; негайно подати позови на дії РФ до всіх міжнародних інстанцій; націоналізувати російський бізнес в Україні та використати його ресурси для стабілізації української економіки тощо.

У міліції повідомляли, що понад 1 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час масової акції.