У центрі Києва учасники пішої ходи вимагають від влади офіційно визнати факт війни (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 людей переважно у камуфльованій формі розпочали пішу ходу від станції метро "Арсенальна" до Майдану Незалежності, періодично скандуючи "Слава Україні, Героям Слава".

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Люди ідуть проїжджою частиною та тротуаром по вулиці Грушевській, але не заважаючи при цьому руху транспорту в обидві сторони.

Також колону супроводжує кілька десятків співробітників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, за даними міліції, сьогодні увечері в центрі столиці заплановано "Марш Святослава" за участю бійців батальйону "Айдар", ДУК "Правий сектор" та полку Нацгвардії "Азов".

В міліції повідомляли, що понад 1 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час масової акції.