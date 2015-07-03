Незаконні два поверхи над Будинком профспілок знесуть в обмін на землю на Хрещатику (відео)

Про це свідчить меморандум, підписаний головою Київської міської ради профспілок Валентином Мельником і мером Віталієм Кличком, повідомляє програма "Схеми" на "Радіо Свобода".

"Київська міська рада профспілок зобов’язується врегулювати судовий спір з Київрадою і розібрати зайві незаконно надбудовані поверхи над Будівлею профспілок. Київрада, у свою чергу, "розгляне можливість збільшення площі зі збереженням існуючої висоти будівлі", - йдеться у меморандумі.

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Таким чином, в обмін на занесення забудови місто виділить землю забудовнику і забезпечить ще низку привілеїв для підрядника, йдеться у сюжеті. Зокрема, за меморандумом, міська влада зобов’язується сприяти розвитку спорту у місті – відводити земельні ділянки під спортивні бази.

«Сторони будуть взаємодіяти з питань, пов’язаних з діяльністю профспілок у Києві, зокрема підтримки функціонування спортивних баз у місті Києві та їх розвитку. <...> співпраці у сферах спорту та туризму, вирішення питань відведення земельних ділянок для створення повноцінних спортивних баз та їх розвитку», – зазначається у меморандумі.

Незаконні поверхи над Будинком профспілок на майдані Незалежності на замовлення Київської міської ради профспілок добудувала компанія «Буд Жил-Пром». Це фірма з орбіти голови Федерації греко-римської боротьби Києва, а в минулому – фігуранта кримінальних хронік столиці – Івана Балабана. Тож, імовірно, стаття меморандуму про відведення землі під спортивні бази стосується саме його Федерації, йдеться у сюжеті.

При цьому, на думку журналістів, зведення двох зайвих поверхів над Будинком профспілок могло бути підготовкою до захоплення землі на Хрещатику.