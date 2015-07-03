Понад тисячу міліціонерів сьогодні забезпечать порядок під час "Маршу Святослава" в центрі Києва

Понад 1 тис. міліціонерів забезпечуватимуть сьогодні громадський порядок під час масової акції у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«Сьогодні у центральній частині Києва з 18:00 до 21:00 відбудеться низка заходів за масовою участю громадян», - зазначається в повідомленні.

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Правоохоронці попереджають, що рух транспортних засобів тимчасово буде обмежений у напрямку Подолу, по вулиці Грушевського до станції метро «Арсенальної» та по Парковій алеї у вказані години.

У зв’язку з цим МВС просить водіїв не паркувати автомобілі на вулиці Грушевського, Європейській площі й прилеглій до них території.

Як повідомлялося, сьогодні увечері в центрі столиці заплановано «Марш Святослава» за участю бійців батальйону «Айдар», ДУК «Правий сектор» та полку Нацгвардії «Азов».