Кличко відкриє у Києві 60 своїх приймалень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, проект був презентований сьогодні особисто мером в одній з таких приймалень за адресою: вул. Маршала Тимошенко, 14-а.

Зазначається, що через приймальні мера забезпечується можливість напряму звернутися з будь-яким питанням до столичної влади.

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"Я кожного дня спілкуюся з людьми, виїжджаю, проводжу прийом громадян. Але не кожен киянин має можливість прийти чи приїхати до мерії і звернутися зі своїм питанням. Дуже важливо мати безпосередній контакт з людьми, щоб вони могли звернутися і отримати відповідну реакцію. Тож я вийшов з ініціативою створити відкриті приймальні мера. Вони будуть розташовані у кожному районі Києва", - зазначив Кличко.

У кожній відкритій мобільній приймальні буде встановлену переносну скриньку, де кияни зможуть залишати звернення на адресу мера.

Кличко запевнив, що всі звернення і скарги мешканців столиці будуть належним чином зареєстровані, розглянуті і вирішені.

Крім того, у відкритих приймальнях мера городяни зможуть отримати довідкову і корисну інформацію: про адреси точок соціального хліба, про порядок оформлення субсидії, про можливості, які дає Картка киянина тощо.