У КМДА планують відремонтувати майже 80% столичних ПТУ до нового навчального року

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час перевірки ходу ремонтних робіт у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну.

«За дорученням міського голови Віталія Кличка на сьогодні київська влада віднайшла кошти на ремонтні роботи та підготовку до нового навчального року у майже 80% всіх професійно-технічних училищ столиці. Важливо, що вдосконалення всіх навчальних закладів столиці, не лише шкіл й дитсадків, відбувається за рахунок не лише бюджетного фінансування, а й позабюджетних коштів», – наголосила вона.

Так, за словами Ганни Старостенко, крім заміни вікон, за бюджетним коштом нині у навчальному закладі розпочато роботу німецько-українського пілотного проекту з Фондом Ебергарда Шьока «Модернізація освіти за професією «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань».

«Проект спрямований на створення майстерень, оснащених сучасним та якісним обладнанням та інструментом, що дозволить готувати малярів та реставраторів відповідно до західноєвропейських стандартів. На реалізацію проекту та підготовку майстерень до навчання німецька сторона вже виділила 1,5 млн грн, ще мільйон гривень надав сам навчальний заклад», – пояснила вона.

Заступник голови КМДА наголосила, що такі інноваційні проекти дають змогу вкладати інвестиції не просто у приміщення профтехучилища, а у його студентів: «У майстернях буде весь необхідний інструментарій, інвентар, муляжі, які допомагають освоїти професію та в майбутньому використовувати отримані знання максимально якісно й ефективно. Таким чином, ми не лише покращуємо матеріально-технічну базу, а й вкладаємо кошти у нові знання, що посилює конкурентоздатність випускників київських профтехучилищ на українському та міжнародному рівні».

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Київське вище професійне училище було створено 16 жовтня 1947 року, а статус Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну навчальний заклад отримав у 2002 році. Нині у ньому навчається 568 осіб, серед яких вже визнані майстри та президентські стипендіати. Навчальний процес забезпечують 67 педагогічних працівників. Заклад має сучасну матеріально-технічну та навчальну базу: 7 майстерень, 18 кабінетів, 3 комп’ютерних класи, актовий, спортивний і тренажерний зали.