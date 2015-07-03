Кличко - новим патрульним: Вам випало завдання повернути довіру людей до правоохоронців

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Мені сьогодні приємно почати день із зустрічі з вами – представниками патрульної служби, уособленням справді нової української поліції. Нової за філософією роботи і ставленням до людей, молодої, освіченої і підготовленої. І я дуже радий, що Київ став першим містом у країні, де на вулиці вийдуть і виїдуть такі патрулі», – зазначив Кличко.

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Мер підкреслив, що на нових патрульних кияни та й усі українці покладають великі сподівання.

«На вас дивляться з надією. Саме вам випало власною роботою показати, що успішні зміни в країні можливі, і вони відбуваються. Саме вам випало нелегке завдання повернути довіру суспільства до правоохоронних органів. Я переконаний, що початок вашої роботи – це велика подія і для столиці, і для України. Люди давно цього чекали. І я вірю, що все вам вдасться, що ви впораєтеся з тими завданнями, які на вас покладені», – наголосив Київський міський голова.

Кличко зауважив, що столична влада і нова патрульна служба – одна команда, відповідальна за порядок і спокій у місті.

«Нам разом потрібно навести у Києві порядок і законність. Як мер Києва – я ваш партнер і помічник. Проблем, які нам разом доведеться вирішувати в столиці, вистачає. І ми з ними впораємося! Бажаю вам успіхів, сили і витримки, виправити довіру киян. Будемо разом запроваджувати нові принципи роботи правоохоронців у столиці», – сказав мер Києва.

Голова Департаменту патрульної поліції Києва Олександр Фацевич зазначив, що нова патрульна служба налаштована на співпрацю з київською владою і наведення ладу у Києві та допомоги киянам.

«Тут присутні кращі патрульні. Вони будуть начальниками в своїй зміні і допомагатимуть місцевим мешканцям та гостям Києва. Наша задача – разом навести лад в Києві і, головне, допомогти простим громадянам, які на нас сподіваються. Ми їх не підведемо. І на знак нашої співпраці хочу подарувати вам поліцейську фуражку. Разом наведемо лад і покажемо, що ми – сильна держава, що ми можемо проводити реформи навіть незважаючи на війну», – сказав Фацевич.