Київрада передала "Київтранспарксервісу" 236 земельних ділянок під парковки

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради підтримано проект рішення "Про внесення змін до таблиці номер 1 до додатка 5 до рішення Київради від 23 червня 2011 року "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку".

Згідно рішенню, 236 земельних ділянок закріплюються на правах оперативного управління за КП "Київтранспарксервіс". Таким чином, кількість машиномісць, які закріплені за підприємством, збільшилася на 13 тисяч (з 27 тис. до 40 тис.).

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За розробленою Концепцією паркувального простору, на кінець 2020 року планується збільшити кількість паркомісць в столиці майже на 100 тисяч - з існуючих 27 тис до приблизно 125 тис.

Наразі в Києві налічується 6 744 машиномісць на денних паркінгах та 20 508 — на нічних. Їхню кількість вже цьогоріч планують збільшити майже вдвічі. Це, в свою чергу, збільшить надходження до бюджету з 24,1 млн грн до 45,4 млн грн на рік.

Проектом рішення також передбачено, що з кожного машиномісця збиратиметься 5 грн/день, з яких 4,2 грн зараховуватимуться до міського бюджету в якості паркувального збору, а залишок — на потреби КП "Київтранспарксервіс".

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Як повідомляв УНІАН раніше, власники нелегальних автостоянок можуть легалізувати свої парковки, уклавши договір з КП «Київтранспарксервіс» та сплативши всі передбачені податки до бюджету Києва.

У разі відмови підприємців працювати в рамках чинного законодавства, незаконні парковки підлягають ліквідації.