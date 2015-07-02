Київрада: Вулиці столиці облаштують сучасним освітленням

Депутати Київради підтримали ініціативу Київського міського голови Віталія Кличка і проголосували за передачу в концесію електромереж вуличного освітлення КП «Київміськсвітло». За ухвалення рішення «Про затвердження об’єкта права комунальної власності територіальної громади м. Києва, який може передаватися в концесію» проголосували 86 депутатів.

Про це повідомляється на офіційному сайті мера Києва.

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«Проблема із освітленням столичних вулиць потребує невідкладного вирішення. Бо це, насамперед, - безпека наших громадян. Сьогодні ми проводимо роботи з модернізації вуличного освітлення власними силами. Але основні фонди "Київміськсвітла" суттєво зношені, для їхнього оновлення необхідні сотні мільйонів гривень, яких у столичному бюджеті немає», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що і витрати на електроенергію та матеріали постійно зростають. Тому міська влада вирішила змінити підхід до роботи "Київміськсвітла".

«Ми пропонуємо передати це комунальне підприємство в концесію, як у багатьох європейських столицях. Ми витрачаємо на "Київміськсвітло" 100 млн грн. При передачі об’єкта в концесію місто зменшить витрати на 10-15%, а кияни отримають якісне сучасне освітлення, адже концесіонер буде зобов’язаний модернізувати систему і встановити нові ліхтарі», – підкреслив мер столиці.

Зацікавленість у концесії "Київміськсвітла" офіційно підтвердили провідні компанії: Philips (Нідерланди), Q-FREE-ASA (Норвегія), Tellus Mater S.A. (Португалія), Senergos a.s. (Республіка Чехія).

Так, Департаменту транспортної інфраструктури доручено розробити міську цільову програму зовнішнього освітлення столиці на період концесії та подати на затвердження до Київради. Також Департамент створить конкурсну комісію та затвердить її склад. За результатами проведення концесійного конкурсу об’єкти зовнішнього освітлення КП «Київміськсвітло» зможуть надаватися в концесію.

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Згідно з розрахунками потенційних учасників концесійного конкурсу приблизний обсяг капітальних вкладень в проект складатиме 870 млн грн: на повну заміну ртутних і натрієвих ламп на LED-освітлення - приблизно 650 млн грн, встановлення додаткових стовпів освітлення та прокладення електромереж близько 120 млн грн та на виконання усіх монтажних робіт — 100 млн грн.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку висловив свою підтримку у реалізації проекту та подальшому фінансуванні проекту переможця відкритого концесійного конкурсу з модернізації вуличного освітлення. Банк також готовий сприяти залученню незалежного консультанта для проведення комплексної оцінки проекту і підготовки до конкурсу.