У Києві активістам формувань з охорони громадського порядку заборонили одягати балаклави

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 76 із 89 зареєстрованих в залі депутатів.

Цим документом затверджено положення про особисте посвідчення і нарукавну пов'язку члена громадського формування з охорони громадського порядку.

За словами депутата Київради Євгена Місюренка, який представляв проект документа, рішення сприятиме зміцненню законності та спрямоване на боротьбу з «тітушками», які влаштовують безлади, наприклад, на місцях конфліктних забудов або пікетах, «прикриваючись ширмою різних ГО».

Таким чином, представники ГО не можуть під час виконання обов’язків із забезпечення громадського порядку одягати предмети одягу, що унеможливлюють ідентифікацію особи - балаклави, непрозорі маски тощо. Водночас вони мають право одягати сонцезахисні окуляри та медичну маску, які на вимогу особи, що ознайомлюється з їхніми посвідченнями при ідентифікації, зобов’язаний зняти.

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«Член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку порушує вимоги даного положення, не користується правами, передбаченими Законом від 22.06.2000 «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» та іншими нормативними актами», - зазначається в пояснювальній записці до рішення.