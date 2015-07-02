Київрада прийняла важливе рішення щодо реконструкції Бортницької станції аерації – КМДА

Це дуже важливий крок у напрямі реалізації кредитної угоди, яка дає змогу реконструювати станцію, запровадити нові технології переробки відходів у Києві. На цьому наголосив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, презентуючи проект рішення перед депутатами.

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«Станція аерації в Бортничах є одним із ключових об’єктів не тільки для Києва, але й для всієї України. Цей об’єкт будувався ще в 1965 році, зараз він несе загрозу екологічну, вимагає негайного втручання. Завдяки допомозі японської сторони у нас з’явилася можливість отримати кредит на 40 років під низький відсоток. Далі це питання буде розглянуто Верховною Радою, буде ратифікована Угода, можливо вже будемо підписувати угоду між кредитором та отримувачем кредиту і починати вже в цьому році проектні та безпосередньо будівельно-монтажні роботи», – заявив Петро Пантелеєв.

Як наголосив заступник голови КМДА, прийняте рішення дає згоду міста на поліпшення обладнання та ресурсів Борницької станції аерації.

«Це обладнання, споруди, які знаходяться на цій станції. Київрада дала згоду на поліпшення стану цього майна. Також в рішенні чітко зафіксовано, що все побудоване за кредитні кошти буде передане і залишиться у власності територіальної громади міста Києва. Місто отримує нове обладнання, яке буде слугувати ще десятки років», – підкреслив Петро Пантелеєв.

Він також зазначив, що головним підрядником і виконавцем робіт буде підприємство з боку японської сторони, яке має колосальний досвід міжнародної співпраці і забезпечує прозорість використання коштів.