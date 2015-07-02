Організаторам "київської народної республіки" дали по 5 років умовно

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Двох киян, які через соціальні мережі пропагували створення так званої "київської народної республіки", притягнуто до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

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Як нагадали у прес-центрі, слідчі СБУ у квітні ц.р. встановили мешканців столиці, які створили інтернет-спільноту і поширювали через неї символіку фейкової «республіки», демонстративно подібну до тієї, що використовують бойовики терористичних «ДНР» і «ЛНР». Організатори через інтернет пропагували заклики до насильницької зміни державного устрою та захоплення влади, підтримки терористів.

Експертиза підтвердила, що матеріали, які поширювали зловмисники, містять антиукраїнські заклики до повалення існуючого конституційного ладу, підкреслюється в повідомленні.

1 липня 2015 року рішенням Святошинського районного суду Києва двох організаторів фейкової «республіки» визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Зловмисників засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки, поінформували в СБУ.