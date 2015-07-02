В Києві СБУ виявила у промзоні схованку з 4 кілограмами вибухівки та зброєю (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Неподалік напівзруйнованого будинку співробітники СБУ знайшли ретельно замасковану схованку з вибухівкою: вісім циліндричних тротилових шашок ІМ-82, шість толових шашок по 75 грамів кожна, шість тротилових шашок з отворами під детонатори та самі детонатори. До однієї з шашок вагою 200 г були прикріплені по периметру 20-сантиметрові металеві цвяхи. Загальна вага знайденої вибухівки становить майже чотири кілограми», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ запобігла теракту в Маріуполі, виявивши схованку бойовиків з бомбами (фото)

Також зі схрону вилучили автомат АК-74У з двома пластиковими магазинами, карабін СКС та велику кількість набоїв різного калібру.

Крім того, поруч зі зброєю правоохоронці знайшли загорнуту у мішковину старовинну ікону із зображенням Покрови Пресвятої Богородиці, зазначили в прес-центрі.

Оперативно-слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.