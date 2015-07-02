Кличко: Без обговорення з громадою ми не будемо розглядати детальний план території Лівобережного масиву

І наголосив, що у сесійній залі не будуть розглядатися питання без обговорення і погодження з громадою. Про це заявив Кличко під час виступу на початку сесії Київради.

“При проведенні попередніх зустрічей з ОСН “Русанівка”, активістами та мешканцями мікрорайону був обговорений детальний план території, який не викликав нарікань громади та враховував думку мешканців мікрорайону. Але згодом до нас звернулася громада, яка при ознайомленні з детальним планом території виявила маніпуляції. А саме - на місці ГБК “Русанівський” та “Русанівський-2” були спроектовані торговий центр та будинок, а на вулиці Флоренції, 9- на зеленій зоні! - офісний центр, які не були погоджені ані з громадою , ані з керівництвом району. Такі речі тут не пройдуть! І без обговорення і погодження з громадою ми це питання розглядати в сесійній залі не будемо”, - наголосив Віталій Кличко.

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Він також підкреслив, що столична влада проведе розслідування, щоб службові особи, причетні до зловживань владою і лобіювання інтересів забудовників, були притягнуті до відповідальності.

“А до мешканців району хочу звернутися: не піддавайтеся на політичні маніпуляції на цьому питанні, зокрема заклики до перекриття вулиць. Без вашої згоди та громадського обговорення питання детального плану ухвалене не буде”, - наголосив мер Києва.