Кіоски з шаурмою й квасом під Київрадою: у столиці вимагали активніше демонтувати МАФи (фоторепортаж)

Біля будівлі Київради зібралося близько 30 осіб, одягнених у костюми різних кіосків.

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Пікетувальники, переважно студенти в саморобних костюмах, вимагали активізації демонтажу тимчасових споруд торговельно-побутового призначення на вулицях міста.

Як повідомляв УНІАН, Кличко пригрозив притягнути до відповідальності тих, хто "кришує" незаконні МАФи.

«Війна з МАФами продовжується. Минулого місяця ми демонтували 300 незаконних кіосків, у червні – вже 350», – зазначив мер.