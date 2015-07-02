Кіоски з шаурмою й квасом під Київрадою: у столиці вимагали активніше демонтувати МАФи (фоторепортаж)
15:51, 02 липня 2015Київ
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У центрі столиці провели акцію протесту проти МАФів.
Під будівлею Київради з'явилися шаурма та квас / Фото УНІАН
Біля будівлі Київради зібралося близько 30 осіб, одягнених у костюми різних кіосків.
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Пікетувальники, переважно студенти в саморобних костюмах, вимагали активізації демонтажу тимчасових споруд торговельно-побутового призначення на вулицях міста.
Як повідомляв УНІАН, Кличко пригрозив притягнути до відповідальності тих, хто "кришує" незаконні МАФи.
«Війна з МАФами продовжується. Минулого місяця ми демонтували 300 незаконних кіосків, у червні – вже 350», – зазначив мер.
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