Комісія Київради підтримала створення Музею радянської окупації

Музей планують створити просто неба, повідомляє прес-служба міської ради.

Згідно з рішенням, виконавчий орган Київради (КМДА) має здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо проведення інвентаризації всіх пам'ятників і пам'ятних знаків в місті Києві, присвячених особам, які причетні до злочинів режиму радянської влади в Україні.

Читайте такожМистецтвознавці про демонтаж комуністичної символіки: ми намагаємось зруйнувати цілий пласт культуриТакож КМДА здійснить всі необхідні організаційно-правові заходи з їх демонтажу. В свою чергу Департамент земельних ресурсів підбере земельну ділянку для розміщення музею.

Ініціатори проекту рішення, депутати Київради Владислав Михайленко та Олег Гаряга, зобов'язалися розробити концепцію-список всіх об'єктів, які підлягають демонтажу та в подальшому будуть розміщенні в новоствореному музеї. Це узгодять з громадою та на засіданнях профільних комісіях Київради.