Патрульна поліція вийде на вулиці Києва 4 липня – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо закон про національну поліцію не приймуть, то нові патрульні діятимуть у ранзі міліціонера, але я сподіваюся, що він буде прийнятий, і 4 липня вони вийдуть на вулицю в повному статусі, і ми сподіваємося, що і президент, і прем'єр-міністр братимуть участь у цьому заході», - сказав він.

За словами Авакова, 2 липня у патрульних поліцейських відбудеться випускний.

«Вони першими отримають дипломи першого бліц-курсу поліцейської академії», - додав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ почало створення нової патрульної служби замість ДАІ. Набір претендентів на службу в патрульній поліції Києва тривав із 19 січня до 6 лютого 2015 р. Для патрульної служби в Києві набрали близько 2 тис. співробітників, які отримуватимуть зарплату в середньому 6-8 тис. грн.

20 квітня почався набір кандидатів на навчання у створювані підрозділи патрульної служби інших міст України.

21 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про Національну поліцію», внесений Кабінетом міністрів.

Законопроектом визначено, що Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.