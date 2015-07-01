Кличко доручив прибрати з Хрещатика мобільні кав’ярні та палатки стихійної торгівлі

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, Кличко проводив інспекцію на Хрещатику разом із головами центральних районів столиці, керівництвом міліції та ДАІ, а також з представниками благоустрою.

«Кияни звертаються до мене і кажуть: якщо так «добре» на Хрещатику, уявіть яка ситуація в інших районах. Тому я запросив керівників Шевченківського і Печерського районів, керівництво міліції та благоустрою на інспекцію, – зазначив Кличко. – Ми бачимо, що автівки стоять на тротуарі й люди не можуть пройти. Центральна частина міста починає перетворюватися на базар – без будь-яких дозволів ведеться торгівля та стоять автокав’ярні, які з одного боку вбивають легальний бізнес, а з іншого – не надають якісних послуг і не сплачують податків до бюджету міста», – наголосив мер.

Читайте такожКличко пригрозив притягнути до відповідальності тих, хто "кришує" незаконні МАФи

У ході інспекції Кличко звернувся до керівництва міліції негайно навести лад із паркуванням, щоби автівки не стояли на пішохідній зоні.

«Міліція також повинна врегулювати питання щодо припинення хаотичної торгівлі в центрі міста», – сказав Кличко.

Міський голова зазначив, що буде щотижня вимагати від голів районів звіту щодо ситуації з благоустроєм у місті.

«Я не вимагаю перебудувати інфраструктуру чи робити капітальні вкладення. Нам потрібно, насамперед, навести елементарний порядок у місті», – зауважив Кличко.

Мер також наголосив, що правоохоронці повинні виконувати свої прямі обов’язки та працювати ефективно.

«Я гостро ставлю питання керівникам міліції: якщо в районах є саботаж, і районні керівники міліції неспроможні навести лад – таких людей не повинно бути. Ми знайдемо тих, хто хоче, може і знає як виправити ситуацію і допомагатиме нам наводити порядок», – зауважив Кличко.