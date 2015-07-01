"Київенерго" має чітко дотримуватися термінів виконання аварійних робіт - Кличко

Міська влада щоденно збиратиме оперативні штаби для вирішення питання гарячого водопостачання киянам. Водночас "Київенерго" має чітко дотримуватися термінів виконання робіт: три дні - на ліквідацію аварії на тепломережі, і два тижні - на гідравлічні випробування перед початком опалювального сезону. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки ліквідації аварії тепломереж по вулиці Янгеля в столиці, передає прес-служба мера.

"Протягом місяця у мешканців цього будинку немає гарячої води. Потрібно меру приїхати, щоб сьогодні ввечері вода була. У нас є чіткі вимоги: якщо сталася аварія - у "Київенерго" є три дні, щоб її ліквідувати. І два тижні передбачено, щоб провести гідравлічні випробування тепломереж. На жаль, такі випробовування затягуються. Замість двох тижнів кияни відчувають дискомфорт через відсутність гарячої води протягом місяця і більше. Це неприпустимо", - наголосив Кличко.

І звернувся до “Київенерго” з вимогою відповідально ставитися до прописаних термінів і вчасно проводити всі необхідні роботи.

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Мер відзначив, що наразі без гарячої води залишається близько 800 будинків, половина з яких - через гідравлічні випробування, решта - через виникнення аварій та відключення джерела теплопостачання.

Кличко зауважив, що вирішення проблем гарячого водопостачання будуть контролювати оперативні штаби, які міська влада проводитиме з ПАТ "Київенерго" в кожному районі столиці. “Я дав завдання утворити комісії, в які будуть входити представники “Київенерго” і районних адміністрацій. Щоденно оперативний штаб повинен реагувати на всі випадки пошкодження комунікацій, складати план перевірки тепломереж і, в разі виникнення надзвичайної ситуації, в найкоротші терміни ліквідувати аварію”, - зазначив Київський міський голова.

Кличко зауважив що від 26 червня, коли було проведено перевірку об'єктів, у Києві ввімкнули до гарячого постачання майже 900 споживачів.

Мер також підкреслив, що плата за послугу гарячого водопостачання не повинна нараховуватися, якщо вона не була надана. За кожною адресою людям, де відсутні квартирні прилади обліку гарячої води, повинен бути здійснений перерахунок рівно на той період, протягом якого в них не було гарячої води.