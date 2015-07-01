Міліція повинна активніше допомагати столичній владі у боротьбі з незаконними МАФами - експерт
Вирішити проблему незаконних МАФів у Києві без активного включення в цей процес міліції буде складно.
Про це заявив Директор Київського інституту мирних досліджень Андрій Мішин, повідомляє Politconsultant.org.
“Найяскравіше це демонструє випадок спалення евакуатора, який приїхав для демонтажу незаконних кіосків, що відбувся нещодавно у Києві. Міліція в цій ситуації діяла, м'яко кажучи, дуже нерішуче. Хоча припинення подібних інцидентів входить до її прямих обов'язків", - зазначив політолог.
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Експерт нагадав, що за минулий рік у Києві було знесено вже тисячі МАФів, які працювали без документів та в антисанітарних умовах. "Мешканці Печерського району або тієї ж Оболоні вже помітили, що стало легше дихати" - зникли "будки", з яких торгували чим попало. Більше того, після випадку з евакуатором Кличко заявив, що боротьба з МАФами буде продовжена. Але і міліції слід виконувати свої обов'язки, щоб уникнути більш серйозних наслідків", - заявив експерт.
За словами Андрія Мішина, в цілому напружена ситуація довкола знесення незаконних кіосків у низці районів Києва пояснюється небажанням "тіньових" бізнесменів втрачати свої доходи і працювати за законом. “Але в цій сфері вже давно потрібно навести лад. Вирішити проблему можна лише послідовністю дій — як міської влади, так і правоохоронців. І міліції час "включатися", щоб вже на її адресу не пролунали звинувачення у "кришуванні" нелегальної торгівлі у столиці", - наголосив експерт.