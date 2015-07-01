Міліція повинна активніше допомагати столичній владі у боротьбі з незаконними МАФами - експерт

Про це заявив Директор Київського інституту мирних досліджень Андрій Мішин, повідомляє Politconsultant.org.

“Найяскравіше це демонструє випадок спалення евакуатора, який приїхав для демонтажу незаконних кіосків, що відбувся нещодавно у Києві. Міліція в цій ситуації діяла, м'яко кажучи, дуже нерішуче. Хоча припинення подібних інцидентів входить до її прямих обов'язків", - зазначив політолог.

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Експерт нагадав, що за минулий рік у Києві було знесено вже тисячі МАФів, які працювали без документів та в антисанітарних умовах. "Мешканці Печерського району або тієї ж Оболоні вже помітили, що стало легше дихати" - зникли "будки", з яких торгували чим попало. Більше того, після випадку з евакуатором Кличко заявив, що боротьба з МАФами буде продовжена. Але і міліції слід виконувати свої обов'язки, щоб уникнути більш серйозних наслідків", - заявив експерт.

За словами Андрія Мішина, в цілому напружена ситуація довкола знесення незаконних кіосків у низці районів Києва пояснюється небажанням "тіньових" бізнесменів втрачати свої доходи і працювати за законом. “Але в цій сфері вже давно потрібно навести лад. Вирішити проблему можна лише послідовністю дій — як міської влади, так і правоохоронців. І міліції час "включатися", щоб вже на її адресу не пролунали звинувачення у "кришуванні" нелегальної торгівлі у столиці", - наголосив експерт.