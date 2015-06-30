В ЮНЕСКО розглянуть стан збереження Софії Київської та Києво-Печерської Лаври

Крім цього, українська делегація у своєму звіті розповість і про збереження ареалів цих двох об'єктів, а також про збереження історичної центральної частини Львова.

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У приміщенні, де проходить нинішнє засідання комітету, відкрита фотовиставка об'єктів транскордонної номінації України і Польщі "Дерев'яні церкви Карпатського регіону". Група історично цінних унікальних дерев'яних церков внесена до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО в 2013 році, відзначається у повідомленні прес-служби Мінкульту.

Під час засідання комітету, яке проходить у Бонні, планується обговорити стан збереження об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою, і тих, які включені до Списку всесвітньої спадщини; оновлення цих списків ЮНЕСКО.