КМДА повідомила про зміну правил пільгового проїзду в столичному метро

Таке рішення було ухвалено на сесії Київради ще в травні цього року. Зокрема, зміни стосуватимуться батьків багатодітних сімей, інвалідів III групи та пенсіонерів Києва. Про це нагадує комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Міська влада подбала про збереження пільг на проїзд для мешканців Києва, що були скасовані в грудні минулого року на загальнодержавному рівні. Так, столичні ветерани праці чи діти війни для безкоштовного проїзду в підземці можуть користуватися своїм пенсійним статусом та карткою киянина. Крім того, важливу соціальну підтримку від Києва отримали учасники АТО. Вони також мають можливість отримувати картку киянина з безкоштовним транспортним додатком.

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Детально ознайомитися зі змінами можна на інформаційних плакатах, що розміщені на кожній станції метро. Нагадуємо також, що оформити картку киянина можна не лише в районних управліннях соціального захисту, а й у відділенні на станції метро «Політехнічний інститут» (адміністрація підприємства).

Київський метрополітен звертається до пасажирів з проханням ознайомлюватися з інформацією та не створювати напружених ситуацій.