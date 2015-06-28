Київ і область попередили про наближення грози зі шквалами

Про це повідомляє український гідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні, 28 червня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с з утриманням вночі та вранці 29 червня, місцями по області грози.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області було оголошено штормове попередження на 26 та 27 червня. Попереджали про нестійкий характер погоди: інтенсивні дощі, грози, шквали вітру до 25-28 м/с, в окремих районах очікувався град.

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У той же час, також уСумській області у зв'язку з переміщенням з південно-сходу активного циклону було оголошено штормове попередження. У регіоні очікувалися дощі з грозами й сильні пориви вітру.