У КМДА готові оперативно реагувати на наслідки негоди, показали список адрес, де можливе підтоплення

Міська влада готова до оперативного реагування на наслідки негоди та професійного їхнього ліквідування задля безпеки і комфорту мешканців міста.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

За результатами засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розроблено орієнтовні карти ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із сильною зливою. У наведених нижче місцях можуть виникнути певні проблеми з рухом транспорту, незручності пересування тощо. Тому оперативно було прийнято рішення у разі сильних злив організувати в цих місцях чергування представників ДАІ, Служби пожежної безпеки та аварійно-рятувальних служб, а в разі необхідності забезпечити відкачування води та вживання інших необхідних заходів.

На сьогодні визначено місця, де може виникнути небезпека підтоплення, де будуть чергувати пости ДАІ та пожежно-рятувальні служби під час сильних злив. Серед них адреси:

1) Привокзальна площа (розворот трамваїв №№ 1, 3), вул. Старовокзальна, вул. П. Пестеля (Шевченківський район),

2) станція метро «Лук’янівська», перехрестя вул. Дегтярівська та вул. Артема, трамвайні колії (Шевченківський район),

3) перехрестя вул. Автозаводська та вул. Полупанова (Оболонський район),

4) станція метро «Дорогожичі», перехрестя вул. Теліги, вул. Мельникова, вул. Щусєва (під Дорогожицьким шляхопроводом) (Шевченківський район),

5) вул. Фрунзе, 127 (перехрестя вул. Сирецька) біля аптеки «Низьких цін» (Подільський район).

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За можливості киян просять не використовувати власний автотранспорт у період сильних злив, а також формувати маршрут з урахуванням адрес, за якими може виникнути небезпека підтоплень. Зокрема, наступних.

Голосіївський район:

- пров. Охтирський; пр-кт Науки на перетині з вул. Червонопрапорною; вул. Ізюмська (вихід із заводу «Київгума»);

Дарницький район:

- просп. Бажана (від транспортної розв’язки «Позняки» до транспортної розв’язки Харківська та до транспортної розв’язки «Осокорки»);

- вул. Вереснева (від вул. Російської до вул. Тростянецької);

- вул. Славгородська (від вул. Абая до вул. Тростянецької);

- вул. Клеманська (вся ділянка до вул. Здолбунівської);

- вул. Дніпродзержинська (від Харківської площі до пров. Колекторного);

Деснянський район:

- вул. Братиславська,52; вул. Попудренка (автовокзал «Дарниця»).

Дніпровський район:

- вул. Алма-Атинська (від вул. Трактористів до вул. Профсоюзної);

- Лівобережна площа (протягом усієї);

- Лівобережна площа ( до вихідного оголовка у Русанівську затоку);

- вул. М. Раскової (протягом усієї).

Оболонський район:

- перехрестя вул. Автозаводська та вул. Полупанова

- на вул. Полупанова (від вул. Автозаводська до вул. Коноплянської); транспортна розв’язка метро Героїв Дніпра;

Печерський район:

- на вул. Кіквідзе (від колодязя №1 до №33) на Залізничному шосе (біля КАШ №7 та від буд. №25 до №5).

Подільський район:

- вул. Фрунзе,127 (перехрестя вул. Сирецька), аптека «Низьких цін»

- вул. Фрунзе, 100 (Шиферний завод та Комбікормовий комбінат);

- вул. Фрунзе (від пров. Цукрового в бік Оболонського району);

- вул. Фрунзе буд. 63 (район заводу «Фармак» та Меблевого комбінату);

- просп. Правди, 85-А.

Святошинський район:

- на вул. Стеценка від Берковецького кладовища до вул. Міської.

Солом’янський район:

- на вул. Божків Яр;

- вул. Монтажників (від буд. №20 до вул. Кіровоградської);

- вул. Уманська (від вул. Петровського до бул. Чоколівського);

- бульв. Лепсе (від вул. Комарова до вул. Донця);

- колектор на Вокзальній площі (в районі виходу до Північних платформ);

- на просп. Повітрофлотському (від вул. Кінцевої до вул. Мішина);

Шевченківський район:

- Привокзальна площа (розворот трамваїв №№ 1 та 3), вул. Старовокзальна, вул. П. Пестеля.

- станція метро «Дорогожичі», перехрестя вул. Теліги, вул. Мельникова, вул. Щусєва (під Дорогожицьким шляхопроводом).

- станція метро «Лук’янівська», перехрестя вул. Дегтярівська та вул. Артема, трамвайні колії.

- на просп. Перемоги (на перетині просп. Перемоги та вул. Шолуденка).