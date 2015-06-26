Київська влада демонтує незаконний паркан навколо скандального будівництва на вулиці Волгоградській

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець.

«Нещодавно мер Києва Віталій Кличко та депутати Київради підтримали рішення про анулювання договору оренди земельної ділянки на Волгоградській, адже мешканці мікрорайону були категорично проти ведення там будівництва, побоюючись за стан своїх осель. Після скасування договору оренди забудовник мав самостійно демонтувати огорожу навколо майданчика та побутові приміщення ще тиждень тому, отримавши відповідний припис, однак не зробив цього. Тому сьогодні фахівці «Київблагоустрою» розпочали демонтаж, виконуючи волю громади міста», – сказав Білоцерковець.

Він наголосив, що Віталій Кличко – перший міський голова, який став на бік киян у боротьбі з незаконними забудовами. І позиція мера залишається незмінною. Будівництво у столиці повинно проводитися лише за згодою киян, з дотриманням усіх містобудівних норм та лише в рамках закону.

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Наразі до правоохоронних органів передано матеріали щодо близько півсотні столичних будівельних об’єктів, де роботи ведуться з порушеннями.

Нагадаємо, Віталій Кличко неодноразово наголошував, що у столиці будуть знесені незаконні будівництва, які нещодавно розпочаті. Як результат зупинено будівництво поблизу станції метро Осокорки, біля озера Глінка, на бульварі Дружби народів, Ленінградській площі, у Кадетському Гаю.