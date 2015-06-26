В рамках декомунізації за півроку в Києві перейменують 110 вулиць

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Українського музею національної пам'яті.

Примітно, що ще до затвердження законів в Києві перейменували11 вулиць, які носили імена діячів радянської епохи.

"Діти із підручників історії знають про злочинну політику Леніна. Але для того, щоб отримати ці знання, вони йдуть до школи вулицею Леніна, минаючи пам’ятник Леніну. Таким чином, ми виховуємо у молодому поколінні суспільну шизофренію та моральний релятивізм – злочини і злочинці не лише не засуджуються, їх продовжують возвеличувати", - заявив керівник інституту Володимир В'ятрович.

У інституті наголосили, що згідно з законом про декомунізацію, кожен громадянин може ініціювати перейменування топоніма.

За даними моніторингу Українського інституту національної пам'яті, в Києві будуть перейменовані 110 площ, вулиць та провулків.