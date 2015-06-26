У столичному Бабиному Яру хочуть побудувати новий Меморіал пам’яті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства культури України в п'ятницю в Києві.

"Настав час будівництва нового меморіалу у Бабиному Яру. Прошу створити відповідну конкурсну комісію, будемо шукати разом фінансування", - сказав він, нагадавши, що наближається 75-та річниця трагедії.

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Яценюк також доручив Міністерству культури створити організаційний комітет щодо вшанування 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру.

Довідка УНІАН. 29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві у Бабиному Яру почалися масові розстріли мирного населення. За 2 дні було вбито майже 34000 громадян, переважно єврейської національності.