У столичному Бабиному Яру хочуть побудувати новий Меморіал пам’яті
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за те, щоб у Бабиному Яру в Києві побудувати новий Меморіал пам’яті жертв трагедії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства культури України в п'ятницю в Києві.
"Настав час будівництва нового меморіалу у Бабиному Яру. Прошу створити відповідну конкурсну комісію, будемо шукати разом фінансування", - сказав він, нагадавши, що наближається 75-та річниця трагедії.
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Яценюк також доручив Міністерству культури створити організаційний комітет щодо вшанування 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру.
Довідка УНІАН. 29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві у Бабиному Яру почалися масові розстріли мирного населення. За 2 дні було вбито майже 34000 громадян, переважно єврейської національності.