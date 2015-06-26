Кличко: якщо власники не демонтують незаконні газові заправки, ми впораємося самі

Київський міський голова Віталій Кличко проінспектував демонтаж незаконної газової заправки на Березняках. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми проводимо демонтаж чергового незаконного газового комплексу. Ми не знаємо, наскільки підготовлений персонал, який тут працює, та чи дотримані усі норми безпеки, тому цей об’єкт є потенційно небезпечним. А безпека киян для нас пріоритет. Щоб у столиці не повторилася надзвичайна ситуація, як під Васильковом», – підкреслив мер.

За словами Віталія Кличка, у Києві зараз працюють 380 газових заправок, 200 з яких є незаконними.

«Ми спілкуємося з власниками, щоб вони їх забрали. Якщо не буде ніяких дій, ми самі їх демонтуємо, щоб не сталося нещасного випадку та не постраждали люди, – наголосив Віталій Кличко. – Я розумію емоції, які є і у власників МАФів, і у власників заправок. Але ми повинні працювати виключно в правовому полі. Оформлюйте документи, дотримуйтеся норм, інакше ми будемо демонтувати заправки».

Віталій Кличко також зобов’язав комунальні служби попереджувати власників про демонтаж, щоб дати можливість прибрати обладнання самостійно.

«Ми даємо можливість демонтувати заправки самостійно, якщо потрібно – допоможемо технікою. Якщо ж буде відмова, впораємося самі. Безладу в столиці не буде!» – наголосив міський голова.

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Після спілкування з мером, власниця заправки погодилася самостійно демонтувати обладнання та викликала евакуатор. Рятувальники викачали газ та заповнили цистерну азотом, після чого завантажили її на платформу.

Як заявив начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, це вже дев’ята незаконна заправка, яку демонтували у Києві.

«Усі підприємці, які займаються подібним бізнесом, повинні мати усі без виключення дозвільні документи. Заправка повинна бути в реєстрі Держохоронпраці як потенційно небезпечний об’єкт. Місто має про неї знати, щоб відповідно реагувати на надзвичайні випадки», – зазначив він.