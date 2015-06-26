У Київраді пропонують заборонити робити з квартир магазини та майстерні без згоди усіх сусідів

Комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала проект рішення, згідно з яким переводити житлові приміщення у нежитлові після його прийняття можна буде лише за згодою усіх сусідів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Згідно проекту рішення, розроблено Положення, яке передбачає переведення житлових приміщень у нежитлові шляхом зміни основних техніко-економічних показників і реконструкції таких об’єктів (квартир та будинків).

Згідно правок, які були внесені членами постійної комісії з питань культури та туризму та депутатами, Положення буде застосовуватись як для перших та других поверхів, так й для майстерень та творчих спілок, які розташовані на верхніх поверхах житлових будинків.

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Також відтепер, власник, який має намір перевести житлове приміщення у нежитлове має надати до Департаменту містобудування та архітектури не тільки копію про право власності, схему щодо місцезнаходження земельної ділянки, кадастрову довідку, фото фіксацію та містобудівний розрахунок, а ще й документ, що свідчить про надання згоди всіма власниками суміжних квартир.

Також за Положенням, об’єкти не можуть бути переведені в нежитлові, якщо в них розміщуватимуться громадські туалети, похоронні бюро (окрім офісів), пункти приймання склотари, спеціалізовані заклади і підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території, та пункти побутового обслуговування населення у яких застосовується легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини.

Проект рішення буде винесено на пленарне засідання Київради, яке відбудеться 2 липня, як невідкладне.