У Києві оголосили штормове попередження

Київська міська державна адміністрація на п'ятницю, 26 червня, оголосила штормове попередження у зв'язку з різкими поривами вітру.

Як повідомили у КМДА, за інформацією Укргідрометцентру, в п'ятницю в Києві і Київській області вранці та вдень очікуються сильні дощі та вітер.

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"У зв'язку з активізацією циклону, що рухається на Київ з південного сходу, вранці та вдень 26 червня очікується ускладнення погодних умов. Сьогодні у столиці очікуються сильні грозові дощі та посилення вітру до 15-20 м/с. В області місцями дуже сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Киян просять у разі падіння дерев, гілок, травмування людей інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.