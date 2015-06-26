У День кримськотатарського прапора у Києві розгорнуть кількаметровий стяг

Як повідомляє Радіо Свобода, о 19 годині вечора у парку імені Тараса Шевченка розгорнуть найбільший в Україні кримськотатарський національний прапор. На святі очікують виступів керівництва Меджлісу кримськотатарського народу, проведення дитячих конкурсів та автопробігу.

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Днями до Дня кримськотатарського прапора українські волонтери також зняли відеоролик «Два прапори – єдина країна», що символізує єдність українського і кримськотатарського народів.

Окупаційна російська влада тричі відмовляла в проведенні заходів до Дня кримськотатарського прапора 26 червня у Сімферополі. Тому Меджліс попросив кримських татар на півострові відзначити цей день, піднявши національний прапор у себе вдома або прикріпивши на автомобілі.

Символом прапора кримських татар є знак – тамга золотистого кольору на блакитному тлі. День кримськотатарського прапора почали відзначати з 2009 року.