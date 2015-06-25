Кличко пригрозив притягнути до відповідальності тих, хто "кришує" незаконні МАФи

Про це завив Київський міський голова Віталій Кличко журналістам після огляду евакуатора, який вночі спалили невідомі.

«Війна з МАФами продовжується. Минулого місяця ми демонтували 300 незаконних кіосків, у червні – вже 350. Щодня працівники благоустрою отримують погрози; бандити, які «кришують» кіоски, тероризують працівників комунального підприємства та підрядників. Буквально вчора і я звертався з цього приводу до міліції – комунальній техніці проколювали колеса, обливали машини бензином та погрожували фізичною розправою працівникам благоустрою. Сьогодні ж вночі підпалили евакуатор, який вивозив демонтовані МАФи», – зазначив Віталій Кличко.

Читайте такожНа Троєщині спалили евакуатор комунальників, які демонтували МАФи

Мер наголосив, що звертається до міліції для того, щоб притягнути до відповідальності винних у незаконних діях.

«Всі, хто задіяний у «кришуванні» МАФів та порушує закон, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Я мав розмову з керівництвом столичної міліції щодо того, аби правоохоронці ефективно виконували свої обов’язки, як того очікує громада міста», – сказав Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що влада столиці робить все для того, щоб малий бізнес у столиці розвивався, але виключно на законних засадах.

«Ті МАФи, які знаходяться у червоних зонах, не мають дозвільних документів, не сплачують пайовий внесок – будуть демонтовані! Компромісів тут не може бути! У нас вистачить сил навести лад у місті. Київ буде містом парків і скверів, а не базарів та МАФів», – наголосив мер.

Читайте такожВлада Києва має намір підтримувати успішні підприємства та стимулювати створення нових

Віталій Кличко додав, що міська влада перед кожним демонтажем незаконного МАФа попереджає власника про те, що він може самостійно демонтувати свій кіоск, який не має дозвільних документів.

«Ми ніколи не проводимо демонтаж МАФів, які розміщені відповідно до комплексної схеми та сплатили пайову участь. Ті ж, хто працює, не маючи дозволів і платить за «кришування» криміналу, будуть демонтовані», – наголосив Віталій Кличко.