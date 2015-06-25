На Троєщині спалили евакуатор комунальників, які демонтували МАФи
У Києві сьогодні вночі невідомі спалили евакуатор комунальників, які проводили демонтаж незаконних МАФів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі київського міського голови, це сталося на вулиці Бальзака (Троєщина). Мер міста Віталій Кличко, який приїхав вдень на місце події, пообіцяв не припиняти демонтаж незаконно встановлених МАФів і зазначив, що ті, хто "кришує" ці МАФи, перешкоджає цим роботам комунальних служб і підпалює техніку підрядників, повинні бути притягнуті до відповідальності.
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Мер зазначив, що щодня працівники благоустрою отримують погрози, а "комунальній техніці проколювали колеса, обливали машини бензином і погрожували фізичною розправою працівникам благоустрою. "Сьогодні ж вночі підпалили евакуатор, який вивозив демонтовані МАФи", - сказав Віталій Кличко.