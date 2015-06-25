КМДА залучила позабюджетні кошти для ремонту дитячих садків столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час підписання Угоди про співпрацю між КМДА та Українським фондом соціальних інвестицій щодо впровадження другої фази Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».

Угода передбачає підтримку внутрішньо переміщених осіб із зони конфлікту на сході України шляхом відновлення соціальної інфраструктури необхідної для виховання дітей дошкільного віку.

Віталій Кличко наголосив, що цей проект впроваджується спільно з урядом Німеччини.

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«Я звернувся до уряду Німеччини, і вони погодилися надати кошти для розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Було виділено 5 млн євро. Майже 90% від цієї суми піде на ремонт та реконструкцію дошкільних навчальних закладів у місті Києві, а саме – на відновлення додаткових груп у дитсадках міста. Ми вдячні уряду Німеччини за таку допомогу», – наголосив мер Києва.

За його словами, це вкрай важливо, оскільки дитячі садки столиці перевантажені, а у чергах перебуває 14 тисяч дітей, поза чергою ж у столиці прийняли майже 3 тисячі дітей переселенців із зони АТО.

Першою хвилею проекту передбачено відновлення 15 групових приміщень на 300 місць у 4 дитячих садках. По одному закладу у Деснянському та Подільському районах та два - у Дарницькому районі.

«Ми сьогодні підписуємо Угоду в дитячому садку «Всесвіт», який буде відремонтовано. Це дасть можливість вже з 1 вересня прийняти додатково 120 дітей», – наголосив Віталій Кличко. Мер Києва також додав, що загалом на ці кошти у столиці планується додатково відкрити 2 тис. місць у відремонтованих садках.

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У свою чергу директор німецького банку KFW Гуннар Вельцхольц наголосив, що кошти надаватимуться безпосередньо підрядникам, які виконуватимуть ремонтні роботи. За його словами, німецька сторона контролюватиме, щоб гроші використовували прозоро.

Зі свого боку виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Віктор Мірошниченко наголосив, що Фонд вдячний столичній владі за її зусилля та німецькому уряду за кошти, оскільки сьогодні вкрай важливо створювати додаткові місця у садочках, яких потребують як переселенці, так і мешканці Києва.

«Ми сподіваємося оперативно виконати все необхідне, щоб якомога більше дітей мали змогу відвідувати дитячі садки», – додав він.

На основі конкурсного відбору будуть реалізовуватися мікропроекти щодо відновлення соціальної інфраструктури. З підписанням Угоди буде створена Київська міська спостережна рада, яка здійснить відбір переможців. Визначення дитсадків, що будуть включені у програму, відбуватиметься шляхом проведення конкурсу серед проектів, поданих ініціативними групами. До складу цих груп увійшли члени колективів закладів, батьки, мешканці прилеглих до закладів території, а також внутрішньо переміщені особи з Криму та зони АТО. Конкурс був розпочатий 9 червня, вже подана 41 заявка.