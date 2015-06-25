У Святошинському районі проінспектували хід реконструкції школи №140

Завдяки особистому сприянню мера Києва Віталія Кличка середня школа №140 на вул. Львівській буде добудована. Роботи розпочаті ще у 2006 році, але 2010-го були призупинені через відсутність коштів. Про це під час інспекції реконструкції навчального закладу з добудовою повідомив заступник голови КМДА Павло Рябікін.

Варто зазначити, що через недбалість попередньої влади, не були проведені роботи з консервації об’єкта, що призвело до руйнування вже побудованого.

«Позиція мера Віталія Кличка однозначна – виконати максимальний об’єм робіт до початку нового навчального року, аби якомога більше дітей змогли навчатися в оновлених приміщеннях. До 1 вересня ми плануємо завершити перший етап реконструкції з добудовою школи №140 і перевести у новий корпус близько 300 учнів. Другим етапом стане реконструкція старого корпусу школи, де діти зараз навчаються, а також зведення басейну, 2-х спортивних залів», – сказав Павло Рябікін.

Він додав, що у Святошинському районі існує проблема із забезпеченням мешканців навчальними закладами, а завершення реконструкції СЗШ №140 допоможе зняти соціальну напругу і створить сучасні умови навчання дітей.

«Окрім басейну, школа матиме усі умови для навчання дітей із фізичними вадами. Також буде встановлено нове обладнання, класи оснащені інтерактивними дошками, комп’ютерні класи – сучасними комп’ютерами», – підсумував заступник голови КМДА.

Довідково

Будівництво розділене на два пускові комплекси. Перший на 304 учня – введуть в експлуатацію до 1 вересня, другий – в 2017 році.

Перший пусковий комплекс, розрахований на 304 учні та передбачає добудову чотирьохповерхової будівлі та прибудову дворової башти загальною площею 4 951,0 кв. м., до яких входять учбові класи, кухня, приміщення їдальні, читальний і актовий зали та інші. Запланований термін введення в експлуатацію – серпень 2015 року.

Другий пусковий комплекс загальною площею 5 925,0 кв. м. розрахований на 400 учнів та передбачає реконструкцію з частковим демонтажем існуючої будівлі та будівництво спортивного комплексу, до якого входять басейн, 2 спортивні зали, учбові класи та інше.