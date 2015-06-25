Влада Києва має намір підтримувати успішні підприємства та стимулювати створення нових

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час розширеного засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва.

Віталій Кличко оглянув стенди підприємств Києва та поспілкувався з підприємцями. Мер наголосив, що держава повинна стимулювати розвиток підприємництва та застосувати усі механізми для спрощення ведення бізнесу.

«Ми повинні підтримувати успішні виробництва та стимулювати створення нових, адже це – і робочі місця, і податки до бюджету міста», – наголосив міський голова.

Читайте такожКличко заявив, що пріоритетом міської влади є перетворення Києва на технологічне місто

«Тільки що поспілкувався із представниками підприємств. У Києві їх є понад 700 і, на жаль, тенденція останніх років – падіння виробництва та скорочення робочих місць. Ми розуміємо, що економічна ситуація дуже складна, і спілкувалися про те, яким чином знайти вихід та підтримувати київських виробників. Підтримка міської влади повинна бути обов’язково», – наголосив Віталій Кличко.

За словами міського голови, одне з ключових питань – організація виробництва конкурентоспроможної продукції.

«Ми живемо у ринкових умовах, і головним критерієм успішного товару є висока якість за конкурентною ціною», – зазначив Віталій Кличко, виступаючи перед підприємцями.

Крім того, під час наради Віталій Кличко підписав угоду про об’єднання зусиль Київської міської влади та бізнесу щодо розвитку внутрішнього ринку, метою якої є координація дій між міською владою та підприємцями щодо подальшого розвитку внутрішнього ринку, запровадження ключових механізмів та інструментів підтримки місцевого виробника задля сталого економічного розвитку міста Києва.