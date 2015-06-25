Кличко заявив, що пріоритетом міської влади є перетворення Києва на технологічне місто

Головним пріоритетом міської влади є перетворення Києва на технологічне місто. Відповідні процеси вже запущені. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю виданню «Левый берег».

За словами міського голови, влада працює над впровадженням низки сучасних високотехнологічних проектів. У Києві уже працюють електронний бюджет та програма «Питна вода з-під крану» на Оболоні.

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«Ми – одне з перших міст в Україні, де відкрито документообіг, ми зробили прозорим бюджет. Раніше про спекуляції щодо бюджету, нераціонального витрачання коштів не говорив тільки ледачий, але сьогодні всі надходження до скарбниці, а також всі витрати – публічні. База – у відкритому доступі, і є можливість у громади, журналістів, громадських активістів все моніторити. Більше того, цей процес неможливо повернути назад, – наголосив Кличко. – З головних пріоритетів: зробити місто Київ системним, технологічним. Відповідні процеси вже запущені».

Мер зазначив, що нещодавно на Оболоні розпочала роботу сучасна станція з очищення води.

«У нас воду досі очищають за старими технологіями – хлором, а ми впроваджуємо нові, які використовують у всьому цивілізованому світі. Проект на Оболоні – перший, але надалі ми плануємо поширити досвід буквально на кожен будинок міста Києва», – підкреслив Кличко.