Кличко впевнений у своїй перемозі на виборах "навіть у три тури"

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег.

"Я впевнений у своїй перемозі, навіть якщо буде три тури", - відповів він на питання.

Кличко сказав, що йому не подобаються спекуляції з приводу двох турів.

"Мені не дуже подобаються спекуляції на цю тему. Ви знаєте, дуже цікаво, до мене приходять мої знайомі і кажуть: «Віталій, якщо буде два тури виборів, ти програєш». «Добре, - кажу, - а кому?" Не можуть відповісти", - сказав мер Києва.

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"Для мене було дивно, що багато шанованих мною засобів масової інформації підхопили цю "качку" й почали тиражувати", - сказав він.