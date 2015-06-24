Кличко впевнений у своїй перемозі на виборах "навіть у три тури"
Мер Києва Віталій Кличко готовий взяти участь у місцевих виборах і упевнений у своїй перемозі, незважаючи на закон про проведення виборів у два тури.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег.
"Я впевнений у своїй перемозі, навіть якщо буде три тури", - відповів він на питання.
Кличко сказав, що йому не подобаються спекуляції з приводу двох турів.
"Мені не дуже подобаються спекуляції на цю тему. Ви знаєте, дуже цікаво, до мене приходять мої знайомі і кажуть: «Віталій, якщо буде два тури виборів, ти програєш». «Добре, - кажу, - а кому?" Не можуть відповісти", - сказав мер Києва.
Читайте такожКличко про зустріч з Фірташем і Льовочкіним у Відні: я багато різних людей зустрічаюТакож Кличко заперечує переговори з президентом про обмін відставки Валентина Наливайченка з посади голови СБУ на проведення місцевих виборів в один тур і посаду прокурора Києва.
"Для мене було дивно, що багато шанованих мною засобів масової інформації підхопили цю "качку" й почали тиражувати", - сказав він.