Кличко про зустрічі з Фірташем і Льовочкіним у Відні: я багато різних людей зустрічаю

Також він сказав, що не підписувала жодних договорів з олігархом Дмитром Фірташем. Про це політик розповів в інтерв'ю виданню Лівий берег.

"З приводу Фірташа: жодних угод, ні з якими олігархами я ніколи не підписував", - відповів Кличко на питання, чи підписував він договір про партнерство з Петром Порошенком до зустрічі у Відні чи після.

За словами Кличка, формальним приводом для зустрічі став день народження його молодшого брата, який перебував тоді в тренувальному дагері в Австрії.

Читайте такожКличко вирішив знову балотуватися в мери Києва"Я приїхав привітати брата ... Дорогою до брата я зустрів дуже багатьох людей ... Я взагалі багато різних людей зустрічаю. А того разу, у брата в тренувальному таборі, зустрів навіть колишнього депутата ВР від "Батьківщини", - відповів Кличко на серію питань про можливу зустріч з Фірташем і Льовочкіним.

При цьому він не став прямо відповідати на запитання, чи збрехав Льовочкін у суді під присягою, коли сказав, що зустрічався з Кличком у Відні.

"Я зустрічаюся з усіма політиками, незалежно від їх поглядів, партій. Діалог повинен бути з усіма", - відповів мер Києва.