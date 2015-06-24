У Києві скоротили пішохідний режим Хрещатика

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації за номером 613, яке підписане сьогодні та оприлюднене на офіційному сайті столичної влади.

Так, головна вулиця Києва буде перекрита для руху автотранспорту по суботах з 19.00 до 22.00. У недільні дні, святкові та неробочі дні релігійних свят рух транспорту буде перекриватись - з 8:00 до 22:00.

Читайте такожАндріївський узвіз став пішохідним, поки - тільки на святаДо цього часу діяло розпорядження від 3 березня 2008 р. № 246 "Про закриття руху транспортних засобів на вул.Хрещатик у суботні, недільні, святкові та неробочі дні релігійних свят", відповідно до якого рух по вул. Хрещатик перекривався з 10.00 год. до 22.00 год. у суботні і недільні дні та з 08.00 до 22.00 у святкові і неробочі дні релігійних свят.

Згідно з новим розпорядженням, новий пішохідний режим на центральній вулиці столиці буде діяти до 31 грудня 2015 р.