У Деснянському районі Києва міська влада запустила безкоштовний мамограф

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування центру, де був введений в експлуатацію рентгенівський мамографічний цифровий комплекс «МАДИС» у Деснянському районі Києва.

«Ми зараз перебуваємо у Консультативно-діагностичному центрі, де щойно був запущений новий мамограф. Кількість онкозахворювань, на жаль, збільшується. І жінки віком понад 40 років потребують діагностики, – зазначив Віталій Кличко. – Встановлений мамограф відповідає всім сучасним вимогам. Витратні матеріали дешевші, обстеження відбувається швидше. Цей мамограф дає можливість одразу отримати результати обстеження. Для мешканців району діагностика проводиться безкоштовно».

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Мер розповів, що мамограф був придбаний і встановлений за гроші міського бюджету.

«Я також звернувся до керівництва діагностичного центру, щоб у разі необхідності розглянули можливість обстеження у три зміни – наприклад, з 8:00 ранку до 8:00 вечора, щоб всі, хто потребує діагностики, мали можливість оперативно її отримати», – сказав Віталій Кличко.