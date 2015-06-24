Власники МАФів облили бензином евакуатор комунальників і погрожували його підпалити - Кличко
Кличко звинувачує міліцію у бездіяльності під час нападу власників МАФів на комунальників.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва столичної міліції з вимогою провести службове розслідування щодо бездіяльності правоохоронців під час вчинення правопорушень з боку власників МАФів на Васильківській.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови.
"Ми продовжуємо очищати Київ від незаконних МАФів. Сьогодні вночі прибрали 13 МАФів. На станції метро "Васильківська" комунальним службам чинили великий спротив: заблокували автівки департаменту благоустрою, прокололи шини, облили евакуатор бензином і погрожували підпалити», - поінформував Кличко.
За його словами, комунальники звернулися до міліції, однак реакції не було, правоохоронці усунулися.
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«І я звернувся до керівника столичної міліції з вимогою провести службове розслідування щодо бездіяльності правоохоронців, щоби були вжиті відповідні висновки і заходи. Міліціонери, які не виконують своїх обов'язків, повинні бути звільнені і притягнуті до відповідальності. Киянам потрібна міліція, яка їх захищає, професійно виконує свої обов'язки, а не "кришує" МАФи чи займається здирництвом", - заявив Кличко.