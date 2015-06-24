У Києві злочинець пограбував банк на 600 тисяч гривень, залишивши шоколадку "за моральні збитки"

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт Головного управління МВС у Києві.

Пограбування сталося близько 14:20 23 червня.

В банк на вулиці Борщагівській зайшов чоловік у капелюсі та окулярах, відразу попрямував до кабінету директора відділення. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, грабіжник зажадав гроші з каси. Здобиччю зловмисника стало близько 600 тисяч гривень. При цьому, він залишив директору шоколадку.

Співробітники банку викликали міліцію, але на час приїзду правоохоронців грабіжник встиг зникнути з місця злочину в невідомому напрямку.

На даний момент співробітники МВС проводять необхідні заходи, спрямовані на його затримання.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 187 ч. 3 (Розбій).